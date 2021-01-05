Атланта, США, , 05:40 — REGNUM Обвинение в нежелании исполнять свои обязанности выдвинул действующему президенту Дональду Трампу кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Такое заявление политик сделал 5 января в ходе митинга в штате Джорджия, трансляция которого велась на сайте Байдена.

В Джорджии 5 января состоится второй тур выборов в Сенат, здесь будет решаться судьба сразу двух мандатов. От результатов голосования зависит, смогут ли республиканцы сохранить большинство в верхней палате Конгресса США.

Байден, обращаясь к своим сторонникам, заявил, что впервые в его карьере случилось так, что один штат сможет определить курс не только на ближайшие четыре года, но и для целого поколения. Политик отметил, что у администрации Трампа дела не складывались с самого начала

«Президент больше времени тратит на то, чтобы сокрушаться и жаловаться, вместо того, чтобы предпринимать усилия для решения проблемы», — пояснил Байден. Далее демократ добавил, что не понимает, зачем действующему президенту США Трампу нужна эта должность, ведь он «попросту не хочет работать».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат в вице-президенты США Камала Харрис обвинила Трампа в злоупотреблении властью.

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