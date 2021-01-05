Ла-Пас, , 05:34 — REGNUM Тест на выявление коронавирусной инфекции у главы МИД Боливии Рохелио Майты показал положительный результат, сообщает пресс-служба ведомства.

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«МИД сообщает, что министр Рохелио Майта сдал тест на COVID-19, который дал положительный результат», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что Майта находится в стабильном состоянии. В соответствии с санитарными требованиями, министр содержится в изоляции под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря правительство Боливии договорилось с Россией о поставке вакцины «Спутник V». В рамках контракта боливийская сторона получит 5,2 млн доз российской вакцины против коронавирусной инфекции.

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