Бамако, , 03:30 — REGNUM Ответственность за убийство французских военнослужащих в Мали взяла на себя террористическая организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает организация Site Intelligence Group.

По ее данным, представители террористов в Северной Африке заявили о причастности к подрыву бронеавтомобиля с французскими военными в Мали. Отмечается, что ту же группировку обвиняют и в массовом убийстве мирных жителей на западе Нигера, где, по последним данным, погибли не менее ста гражданских лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января бронеавтомобиль французской армии подорвался на самодельном взрывном устройстве в Мали. В результате теракта погибли двое военных, еще один получил ранения.

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