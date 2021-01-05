Бейрут, , 03:12 — REGNUM Самолеты военно-воздушных сил Израиля не менее десяти раз вторглись в воздушное пространство Ливана за прошедшие сутки, сообщает Al-Watania со ссылкой на осведомленный источник в командовании ливанской армии.

По его данным, израильские истребители совершали полеты над южной частью Ливана. В частности, самолеты пролетели над Бейрутом, районами Бшамун, Шуэфан, Арамун, а также над населенными пунктами Тир, Джеззин, Марджаюн и Бинт-Джбейль. Также катера Израиля нарушали и морскую границу Ливана.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил о готовности Соединенных Штатов выступить посредником при переговорах между Израилем и Ливаном. В частности, речь шла о переговорах по спорным территориям на море.

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