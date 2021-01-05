Вашингтон, , 03:04 — REGNUM Утвердить победу кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена на выборах призвали Конгресс США крупные американские предприниматели. Соответствующее заявление было опубликовано 4 января на сайте некоммерческой организации Partnership for New York City («Партнерство в интересах Нью-Йорка»).

В документе, подписи под которым поставили почти 180 человек, бизнесменов и глав компаний, содержится призыв к Конгрессу утвердить 6 января результаты голосования выборщиков. По мнению предпринимателей, любые попытки помешать этому процессу либо перенести его противоречат базовым принципам демократии.

«Избранные президент Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис одержали победу по результатам голосования членов коллегии выборщиков, а суды отвергли попытки оказать давление на избирательный процесс», — отмечается в заявлении предпринимателей.

Предприниматели утверждают, что исход президентских выборов решён, стране надо незамедлительно двигаться вперёд и нельзя далее медлить с передачей полномочий новой администрации.

Напомним, коллегия выборщиков 14 декабря утвердила результаты голосования на президентских выборах, согласно которым победу одержал демократ Джозеф Байден. Действующий президент Дональд Трамп не признаёт своё поражение и обратился с в суды, в том числе в Верховный суд, с требованием пересчёта голосов. Однако все иски юристов Трампа были отклонены. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны будут утверждаться Сенатом и Палатой представителей Конгресса США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что действующий президент США Трамп назвал цифры результатов голосования на президентских выборах «достоверно ошибочными».

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