Вашингтон, , 02:34 — REGNUM Обогащение урана до 20%, которое проводит Иран, названа «ядерным шантажом» в США. Об этом 5 января заявил журналистам представитель американского госдепартамента.

«Обогащение Ираном урана до 20% на объекте в Фордо является очевидной попыткой активизации кампании по ядерному шантажу, которая потерпит неудачу», — сообщил представитель Госдепа США.

Также представитель Госдепа пояснил, что США и международное сообщество продолжат обращаться к инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и выразил уверенность в том, что МАГАТЭ будет отслеживать и сообщать о любой новой деятельности Ирана в ядерной сфере.

Также представитель Госдепа добавил, что Иран сохранил объёмный архив записей по прошлой ядерной программе и оставил на службе ключевых сотрудников, работавших с ней и отвечавших за неё.

В свою очередь, власти Ирана отрицают разработку ядерного оружия. После выхода США в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, Иран начал сворачивание своих обязательств касательно исследовательской деятельности и обогащения урана. В начале 2020 года Тегеран заявил об окончании этого процесса. 1 января текущего года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси уведомил Совет управляющих агентства и Совет Безопасности ООН о намерении Ирана запустить процесс обогащения урана до 20%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале Ираном обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.

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