Атланта, США, , 23:54 — REGNUM Прокуратура американского штата Джорджия готова добиваться правосудия в связи с телефонным разговором президента США Дональда Трампа с секретарем штата республиканцем Брэдом Раффенспергером. Об этом говорится в заявлении прокурора крупнейшего в штате округа Фултон Фани Уиллис.

«В соответствии с обещанием, которое я дала избирателям округа Фултон в прошлом году, на посту прокурора округа я буду бесстрашно и беспристрастно добиваться правосудия», — заявила Уиллис.

Она добавила, что любой, кто нарушит законы Джорджии в её юрисдикции, будет привлечен к ответственности.

Напомним, о записи разговора Трампа с госсекретарём штата Джорджия рассказала газета The Washington Post. По данным издания, действующий президент США просил Раффенспергера пересчитать голоса на выборах, заявляя, что хочет отыскать 11 780 голосов. При этом Трамп применяет различные приёмы убеждения, от лести до резкой критики и как минимум один раз его слова можно воспринять как угрозу.

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