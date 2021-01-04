Лондон, , 23:25 — REGNUM Национальный карантин вновь вводится в Великобритании. Об этом, как передает Sky News, сообщил 4 января премьер-министр страны Борис Джонсон в специальном обращении к нации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

По его словам, жителям страны из-за ухудшения эпидемической ситуации следует «оставаться дома». Джонсон также отметил, что на дистанционную работу вновь переходят все образовательные учреждения страны.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января обнародованные правительством Великобритании данные свидетельствуют о том, что на территории страны за минувшие 24 часа выявили более 58 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте также: В Великобритании за сутки выявили свыше 58 тыс. носителей SARS-CoV-2