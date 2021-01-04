Банги, , 22:46 — REGNUM Победу на состоявшихся 27 декабря выборах президента Центрально-Африканской Республики (ЦАР) одержал действующий глава государства Фостен-Арканж Туадера. Об этом сообщили в Национальной избирательной комиссии ЦАР.

Отмечается, что Туадера набрал 53,9% голосов и избран в первом туре, этот результат учитывает бюллетени практически со всех избирательных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, на президентское кресло в ЦАР претендовали 17 человек, включая действующего главу республики Фостена-Арканжа Туадеру.

Ранее ЦИК Центрально-Африканской Республики назвал выборы состоявшимися. Отметим, выборы проходили фактически в условиях военного положения.

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