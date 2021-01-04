Вашингтон, 4 января 2021, 22:32 — REGNUM Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет готовятся подписать соглашение о прекращении блокады Катара, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации президента США.
Отмечается, что соглашение будет подписано 5 января на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
По данным издания, Катар в ответ откажется от исков против указанных стран.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет расторгли с Катаром дипломатические отношения, обвинив страны в поддержке терроризма.
В конце мая 2020 года глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани заявил, что странами Персидского залива обсуждают снятие блокады с эмирата.
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