Вашингтон, , 22:22 — REGNUM Конгрессмены от Демократической партии Тед Лью и Кэтлин Райс попросили главу Федерального бюро расследования (ФБР) Кристофера Рэя начать уголовное расследование против президента США Дональда Трампа из-за опубликованного разговора с госсекретарем Джорджии Брэдом Раффенспергером.

«Мы считаем, что Трамп был замешан в подстрекательстве к совершению ряда преступлений на выборах или сговоре с намерением их совершить. Просим вас немедленно начать уголовное расследование в отношении президента», — говорится в письме, выдержки из которого опубликовал Лью в своем Twitter.

Напомним, о записи разговора Трампа с госсекретарём штата Джорджия рассказала газета Washington Post. По данным издания, действующий президент США просил Раффенспергера пересчитать голоса на выборах, заявляя, что хочет отыскать 11 780 голосов. При этом Трамп применяет различные приёмы убеждения, от лести до резкой критики и как минимум один раз его слова можно воспринять как угрозу.

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