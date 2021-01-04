Париж, , 22:09 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал ускорить вакцинацию от коронавируса в стране, 4 января сообщает Agence France-Presse.

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Согласно заявлению Елисейского дворца, Макрон намерен «оказать давление на систему», которая пока не ведет кампанию по вакцинации от COVID-19 в нужном темпе.

Согласно отчету Минздрава Франции, за первую неделю кампании прививки от COVID-19 сделали несколько тысяч человек. Правительство запланировало к марту провести вакцинацию хотя бы пяти миллионов человек.

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