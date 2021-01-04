Вашингтон, , 21:54 — REGNUM Министерство финансов Соединённых Штатов разрешило американским компаниям проводить финоперации с представителями венесуэльской оппозиции, в том числе Хуаном Гуайдо, в обход санкций. Об этом сообщили в минфине США.

«Управление выдало лицензию 31A, разрешающую транзакции и деятельность с участием … Гуайдо, которые в противном случае (без лицензии) запрещены указом 13 884 (президентский указ от августа 2019 года о заморозке активов правительства Венесуэлы)», — говорится в пояснении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота — лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента. Его признали таковым ряд стран, включая США, однако не признали в республике.

На выборах в Национальную Ассамблею Венесуэлы 6 декабря большинство голосов досталось социалистическому альянсу, возглавляемому президентом страны Николасом Мадуро. Американская сторона заявила о нелегитимности голосования. Москва, напротив, оценила выборы как «прозрачные» и «демократические».

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