Киев, , 21:53 — REGNUM Указ «О предоставлении гуманитарной помощи Хорватии» подписал в понедельник, 4 января, президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий документ обнародован на сайте офиса главы государства.

«С целью содействия преодолению последствий ЧС, сложившейся в Хорватии в результате землетрясения, … постановляю предоставить гумпомощь Хорватии», — отмечается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Хорватии 29 декабря 2020 г. По последним данным, в результате семь человек погибли, десятки — пострадали.

Позже в стране объявили режим стихийного бедствия после второго землетрясения.

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