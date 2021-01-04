Киев, , 21:49 — REGNUM Во вторник, 5 января, состоится внеочередное заседание правительства Украины, на котором будут рассматривать вопрос ограничения продажи ряда групп товаров в период карантина с 8 по 24 января.

Об этом вечером 4 января сообщает издание УНН со ссылкой на информированный источник в украинском кабмине.

«Могу сказать, что завтра в обед состоится заседание правительства. И, очевидно, эту тему, ограничение продажи определенных товаров, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прокомментирует. Уже были разговоры относительно этих ограничений… Более того, и от депутатов обращения поступают. Даже типа, что может вообще не надо локдаун», — заявил источник.

Отметим, что ранее сегодня Американская торговая палата сообщила, что согласно решению правительства, с 8 января 2021 года до 25 января 2021 года «на всей территории Украины запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой».

Американская торговая палата обращает внимание на то, что по сути с 8 января даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения, и подчеркивает, что такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально может приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах.

ИА REGNUM напоминает, что еще в начале декабря правительство Украины приняло решение о введении жесткого локдауна с 8 по 25 января, однако было заявлено, что супермаркеты продолжат работу без ограничений в полном объеме.