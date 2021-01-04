Киев, , 21:39 — REGNUM Определенную информацию относительно возможных заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, скончавшегося от ран в Киеве в 2016 году, получили в декабре 2020 года следователи Нацполиции с помощью Службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом сообщила 4 января пресс-служба Нацполиции.

«Документы и аудиозаписи… (по делу Шеремета — прим. ИА REGNUM) уже поступили в распоряжение следствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в сети интернет обнародованы фрагменты информации, которая есть в распоряжении украинских следователей.

Напомним, 4 января изданием Euobserver была опубликована аудиозапись, на которой якобы экс-председатель КГБ Белоруссии Вадим Зайцев якобы обсуждает убийство Павла Шеремета с двумя сотрудниками антитеррористического спецподразделения «Альфа».

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