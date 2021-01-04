Вашингтон, 4 января 2021, 21:29 — REGNUM Китаю необходимо обеспечить прозрачность и присоединиться к США и России в разработке нового соглашения по контролю за вооружениями, говорится в совместной статье госсекретаря США Майкла Помпео и спецпредставителя президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли для журнала Newsweek.
По их словам, Китай на сегодняшний день не придерживается принципов прозрачности относительно наиболее быстро растущего в мире ядерного арсенала. Власти КНР отказываются говорить, каким числом ядерных боеголовок они располагают и как планируют ими распоряжаться.
«Мы призываем Пекин обеспечить прозрачность и присоединиться к США и России в разработке нового соглашения по контролю за вооружениями, которое покрывало бы все виды ядерного оружия», — говорится в сообщении.
Политики уточнили, что любой договор, который придет на смену ДСНВ, должен быть расширен с тем, чтобы включать в него Китай.
Как сообщало ИА REGNUM, срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. По договору, США и Россия обязались сократить развёрнутые ядерные боезаряды до 1550 единиц, а межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова обсуждать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с любой американской администрацией. Москва предлагает продлить его на пять лет.
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