Вашингтон, , 21:29 — REGNUM Китаю необходимо обеспечить прозрачность и присоединиться к США и России в разработке нового соглашения по контролю за вооружениями, говорится в совместной статье госсекретаря США Майкла Помпео и спецпредставителя президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли для журнала Newsweek.

Майкл Помпео U.S. Department of State

По их словам, Китай на сегодняшний день не придерживается принципов прозрачности относительно наиболее быстро растущего в мире ядерного арсенала. Власти КНР отказываются говорить, каким числом ядерных боеголовок они располагают и как планируют ими распоряжаться.

«Мы призываем Пекин обеспечить прозрачность и присоединиться к США и России в разработке нового соглашения по контролю за вооружениями, которое покрывало бы все виды ядерного оружия», — говорится в сообщении.

Политики уточнили, что любой договор, который придет на смену ДСНВ, должен быть расширен с тем, чтобы включать в него Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, срок действия СНВ-3 истекает 5 февраля 2021 года. По договору, США и Россия обязались сократить развёрнутые ядерные боезаряды до 1550 единиц, а межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова обсуждать продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с любой американской администрацией. Москва предлагает продлить его на пять лет.

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