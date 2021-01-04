Киев, , 21:18 — REGNUM Наиболее выгодный для Украины вариант — это не переплачивать за иностранные препараты, а производить вакцину на украинских заводах, заявил 4 января политический эксперт Александр Зубченко, комментируя решение минздрава закупить 1,9 млн доз вакцины производства Китая.

Политолог напомнил, что буквально в последние дни 2020 года правительство Украины внезапно для всех закупило китайскую вакцину, которая еще не прошла стадию окончательной проверки. Было закуплено 1,9 млн доз по цене, которая в несколько раз выше, чем «вожделенная» офисом Зеленского американская вакцина. В связи с этим Зубченко пришел к выводу, что США и коллективный Запад в целом поддерживают Украину только на словах.

«Это был шаг отчаяния, поскольку, как оказалось, Украину настолько ценят наши «ментальные братья», что даже и близко не подпустили к переговорам о поставках препарата в обозримом будущем. Поэтому было решено покупать хоть что-нибудь у кого-нибудь, только не у России. Иначе как объяснить нации, что дорогие американские и европейские партнеры кинули «защитников западной цивилизации», которые так хотят членства в НАТО и ЕС? Почему на словах в Штатах есть «мощный двухпартийный консенсус в поддержку Украины», а как дошло до дела, так вакцины нет?» — возмутился эксперт.

«Вообще факт покупки китайской вакцины объяснить очень трудно. Во-первых, почему она стоит в десять раз дороже, чем американская? Во-вторых, почему решили покупать у Китая, с которым наши «стратегические партнеры» запрещают торговать? В-третьих, почему так мало и когда начнутся реальные поставки?» — задался вопросами специалист.

Зубченко в этом контексте напомнил, что 30 декабря компания «Биолек» из Харькова подала официальные документы на регистрацию вакцины «Спутник V».

«Логичное объяснение только одно: офису президента любой ценой надо было не допустить возникновения политического ажиотажа вокруг российской вакцины «Спутник V». С этой целью и пошли на китайскую авантюру… Пытались действовать «на упреждение», поскольку, как стало известно, 30 декабря харьковская компания «Биолек» обратилась в Минздрав с заявлением о регистрации «Спутника». «Зрада» заключается в том, что российские разработчики дали разрешение на передачу технологии производства вакцины украинскому предприятию. Ни китайцы, ни американцы, ни европейцы на такой шаг, понятное дело, не пошли», — провел сравнение публицист.

Зубченко также напомнил, что председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о передаче Украине технологии производства «Спутник V».

«А 2 января стало известно, что РФ готова начать на территории Украины клинические испытания британской AstraZeneca и «Спутник V». Судя по тому, что о производстве «Спутника» с Путиным договорился один из лидеров «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук, с помощью такого элегантного хода планируется нивелировать противодействие официального Киева. Действительно, «зеленые» просто не посмеют строить препоны «английским партнерам». А в итоге с помощью такого хитроумного шага на территории Украины можно будет начать производство «Спутника V», — пояснил публицист.

Зубченко аргументировал, что вариант производить украинскую вакцину, который предложил Медведчук, является самым выгодным для Украины.

«На данный момент заявки на «Спутник V», о производстве которого с Путиным договорился Медведчук, подали более 50 стран мира. Учитывая такой ажиотажный спрос, Украина получает шанс занять свою нишу на мировом рынке фармацевтических препаратов. И, что самое важное, вакцинировать всех желающих украинцев. Тем более что этот вариант получается самым дешевым, то есть будет доступен всем», — заключил политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 30 декабря стало известно о том, что министерство охраны здоровья Украины заключило контракт на поставки 1,9 миллиона доз вакцин CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Детали контракта и стоимость поставки в ведомстве не называют. Согласно договоренностям, первую партию в размере 700 тысяч доз страна получит через 30 дней после регистрации вакцины в Китае или других странах. Власти заявили, что Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех, кто непосредственно борется с пандемией коронавируса, и прививки будут бесплатными.