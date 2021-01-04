Сухум, , 21:09 — REGNUM Президент Абхазии Аслан Бжания, который ранее заразился коронавирусом, чувствует себя хорошо. Об этом 4 января сообщил РИА Новости начальник управления по связям со средствами массовой информации администрации главы республики Алхас Чолокуа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Президент чувствует себя хорошо, — сказал Чолокуа. — Он находится в своей резиденции».

По его словам, глава государства, у которого нет никаких осложнений, получает все необходимое лечение.

Как передавало ИА REGNUM, президент Абхазии Аслан Бжания заразился коронавирусом в конце декабря.

Читайте также: Президент Абхазии заразился SARS-CoV-2