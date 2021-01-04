Прага, , 21:07 — REGNUM Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии под руководством Михала Коуделки предвзято относится к России. Об этом говорится в документе, направленном президентом республики Милошом Земаном в правительство.

Милош Земан Kremlin.ru

В документе уточняется, что контрразведка бездоказательно утверждает об угрозах, якобы исходящих для Чехии со стороны России.

Так, отмечает Земан, контрразведка не выполнила его поручение предоставить информацию об операциях, проводимых в республике российскими спецслужбами.

Как пишет издание aktualne. cz, в связи с этим Земан рекомендовал правительству не продлевать на очередной пятилетний срок полномочия Михала Коуделки.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября Земан потребовал от национальной Службы безопасности и информации предоставить доказательства о деятельности в Чехии российских спецслужб и имена их агентов.

Такое поручение было дано чешским президентом, у которого есть такое право, руководителю контрразведки страны Михалу Коуделке осенью нынешнего года и об этом было известно правительству Чехии, а потому данный вопрос будет обсужден на заседании парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб.