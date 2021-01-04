Анкара, 4 января 2021, 21:04 — REGNUM Смена ректора Университета Богазичи (Босфорского университета) не являлась политической, 4 января сообщает агентство Anadolu.

«Мы не основываем назначения на политической принадлежности ученых», — заявил представитель турецкой «Партии справедливости и развития» Омер Челик после заседания партии с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее студенты и преподаватели Босфорского университета выразили протест в связи с назначением Эрдоганом нового главы вуза, которым стал экономист Мелих Булу.

«Это (назначение) явно нарушает академическую свободу и научную автономию, а также демократические ценности нашего университета», — сказано в опубликованном заявлении преподавателей университета.

Студенты Босфорского университета устроили протестное шествие, группа учащихся попыталась захватить один из кампусов вуза. Это привело к беспорядкам и столкновениям с полицией.

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