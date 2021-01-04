Тегеран, , 20:40 — REGNUM В Иране началось обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо, заявил постоянный представитель республики при Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) Казем Гариб Абади.

«(МАГАТЭ) подтвердило, что баллон с 137,2 кг урана концентрацией до 4,1% был подключен к линии подачи и началось производство UF6 (гексафторида урана), обогащенного до 20%», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что власти Ирана приняли решение начать обогащение урана до 20%.

Сегодня, 4 января, президент Ирана Хасан Рухани распорядился начать обогащение урана на уровне 20% на ядерном объекте в Фордо.