Стамбул, Турция, 4 января 2021, 20:39 — REGNUM Смена ректора университета в Стамбуле вызвала студенческие протесты и беспорядки, 4 января сообщает агентство Associated Press.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Мелиха Булу, экономиста, имеющего докторскую степень в области управления бизнесом, ректором Университета Богазичи в Стамбуле.
Назначение вызвало уличные протесты. Некоторые студенты смогли проникнуть в кампус и забаррикадироваться. Полиция выбила их из здания университета.
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