Вильнюс, , 20:16 — REGNUM Присутствие в Литве ротационного контингента американской армии является одним из важнейших факторов сдерживания, заявил министр обороны республики Арвидас Анушаускас.

«Присутствие в регионе военных США остается одним из важнейших средств сдерживания. Мы и впредь будем прилагать все усилия к тому, чтобы такая ротация продолжалась», — цитирует его пресс-служба минобороны Литвы.

Анушаускас выступил со своей речью время церемонии поднятия флага Соединённых Штатов в расположении батальона, что считается официальным началом его миссии в Литве.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре-ноябре 2020 года в Литве прошли военные учения НАТО Brilliant Jump 2020. В них были задействованы более 2,5 тыс. военнослужащих и около 600 единиц военной техники. Во время учений жителей страны призвали не мешать движению колонн военной техники.

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