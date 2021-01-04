Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Итоги выборов главы США, которые должны быть утверждены 6 января на совместном заседании обеих палат Конгресса, «достоверно ошибочны». Об этом 4 января сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Как можно утвердить (в США — прим. ИА REGNUM) итоги голосования, когда утверждаемые цифры достоверно ошибочны», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что во время его выступления в штате Джорджия «вы увидите реальные цифры».

Как передавало ИА REGNUM, 4 января пресс-служба администрации Белого дома сообщила, что действующий президент США Дональд Трамп запланировал выступить с «победной» речью в американском штате Джорджия.

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