Мехико, , 19:34 — REGNUM Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен предложить основателю WiliLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Об этом Обрадор заявил 4 января на пресс-конференции.

«Я попрошу главу МИД подготовить соответствующие документы, чтобы попросить Великобританию о возможности освободить сеньора Ассанжа, которому Мексика предоставит политическое убежище», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 4 января, судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям Соединенных Штатов Америки в экстрадиции основателя портала WikiLeaks Ассанжа.

В США Ассанжу предъявлено множество обвинений. В случае попадания в американскую юрисдикцию ему с большой долей вероятности грозит пожизненный срок. В настоящее время он находится в тюрьме строгого режима в Лондоне.

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