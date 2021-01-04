Белград, , 19:26 — REGNUM Министр обороны Сербии Небойша Стефанович назвал абсолютной ложью слухи о том, что командование сербских ВС намерена уволить несколько тысяч профессиональных военных. По его словам, эти ложные утверждения появились в прессе после публикации информации о том, что министерство обороны рассматривает вернуть воинскую обязанность для всех совершеннолетних граждан мужского пола.

Сербские военнослужащие на учениях Минобороны Сербии

Стефанович добавил, что министерство, наоборот, планирует увеличить зарплаты профессиональным военным.

«Я уже неоднократно повторял: сила армии — это ее люди», — процитировал слова Стефановича телеканал РТС.

Министр обороны также подчеркнул, что министерство параллельно будет разрабатывать идею возвращения к призывной системе, но это не является причиной для увольнения профессиональных военных.

«Мы хотим, чтобы армия была сильная, хорошо экипированная, и чтобы военные получали хорошую зарплату, так как только такая армия может гарантировать стабильность и безопасность Сербии. Мы будем этого добиваться», — отметил Стефанович.

Напомним, что ранее в эфире телеканала TV Prva Небойша Стефанович заявил о том, что правительство Сербии «серьезно думает» над «возвращением воинской обязанности», и что если в армию вернутся призывники, потребность в профессиональных военных уменьшится.