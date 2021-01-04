Лондон, , 18:56 — REGNUM Невеста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла Моррис призвала президента Соединённых Штатов Дональда Трампа помиловать его.

«Господин президент, снесите тюремные стены, не лишайте двух маленьких мальчиков их отца, дайте Джулиану, прессе и всем нам быть свободными», — сказала она журналистам, собравшимся у здания Центрального уголовного суда Лондона Олд-Бейли.

По её словам, решение судьи о том, что Ассанж не может быть выдан США в связи с тем, что он может совершить самоубийство, является «первым шагом к победе».

Напомним, в апреле 2020 года стало известно, что Ассанж стал отцом двух детей за время своего пребывания в посольстве Великобритании в Эквадоре. Женщиной, подарившей журналисту детей, стала 37-летний адвокат из Южно-Африканской республики Стелла Моррис, которая помолвлена с Ассанжем с 2017 года.

Ранее сегодня, 4 января, судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям Соединенных Штатов Америки в экстрадиции основателя портала WikiLeaks Ассанжа.

В США Ассанжу предъявлено множество обвинений. В случае попадания в американскую юрисдикцию ему с большой долей вероятности грозит пожизненный срок. В настоящее время он находится в тюрьме строгого режима в Лондоне.

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