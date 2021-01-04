Москва, , 19:08 — REGNUM Заявление советника кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена Джейка Салливана о том, что новая администрация США намерена договариваться с Россией по вопросу продления СНВ-3, но Белый дом также хочет наказать якобы виновных в кибератаке на американские правительственные утверждения, вызвало бурное обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 4 января в социальной сети Facebook.

«А представляете, если бы администрация США сказала, что договорится с Россией, развернёт торговлю, военное сотрудничество и так далее…», — написала Ирина Л.

Многие пользователи так и не поняли, хочет ли будущая администрация США находить «общий язык» с Россией, или всё же намеревается и дальше проводить политику санкций. Данная двусмысленность ставит их в тупик.

«Так вы договариваетесь или наказываете? Бог вам судья! Не обессудьте, если что-то пойдет не так!», — пишет Игорь К.

Ряд комментаторов сообщили о том, что Соединённые Штаты уже и не пытаются что-либо доказывать, а просто-напросто хотят посильнее «надавить» на Россию.

«А что так можно? Награждают не причастных и наказывают без доказательств. Просто назначают, виновным», — написала Natalja M.

Отдельные пользователи призвали руководителей стран как можно скорее установить диалог, иначе мир по итогу скатится к глобальной войне, в которой не выживет никто.

«Найдите общий язык, дружите друг с другом. Неужели вы не видите, до чего довраждевались. Остановитесь и спасите мир, ведь вы тоже здесь, а Господь не пощадит за злодеяния», — поделилась Людмила С.

Напомним, 4 января Джейк Салливан, которого избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить советником по национальной безопасности, сделал заявление о том, что новая администрация США намерена договариваться с Россией по вопросу продления СНВ-3, но Белый дом также хочет наказать якобы виновных в кибератаке на американские правительственные утверждения.