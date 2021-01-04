Санкт-Петербург, , 18:48 — REGNUM Заявление губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, в котором он, в ответ на территориальные претензии, предложил эстонским политикам не включать «избирательную память», вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 4 января в социальной сети Facebook.

«Что-то мне кажется, что через лет 7, власти Эстонии будут выглядеть, как Владимир Зеленский после победы Джо Байдена со своими расследованиями о Бурисме», — написал Иван Р.

Многие пользователи сообщили о том, что исторические претензии являются палкой о двух концах. Они уверены, что если идти по этому пути, то Эстония может потерять куда больше, нежели приобрести.

«Видимо, история ничему не учит. Эстонцам нужна земля? Для каких нужд? Или все это очередное поднятие рейтингов? Опыт Украины и Грузии их ничему не научил? Я так думаю, что Россия присоединит часть российских территорий, и на этом все претензии закончатся», — считает Natalja M.

Некоторые комментаторы и вовсе пригрозили Эстонии тем, что Российская Федерация может объявить претензии на все территории данной страны.

«У России тоже территориальные претензии к Эстонии — это вся Эстония! Всю Прибалтику, в своё время, как дешевых «женщин с низкой социальной ответственностью» выкупил Пётр Первый у шведской королевы! Так что, прибалты — помалкивайте в трубочку», — пишет Николай С.

Ряд пользователей оказались уверены, что на такие агрессивные выпады следует отвечать жёстко. Они считают, что миролюбивая политика Россия может сыграть с ней злую шутку.

«Пора по носу щелкать, а не отвечать на подобные заявления. Сразу желание отпадёт смотреть на земли России», — пишет Вера А.

Напомним, 3 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским политикам не включать «избирательную память» в вопросах, касающихся исторического прошлого.