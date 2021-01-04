Москва, , 18:00 — REGNUM Любая корректировка КоАП является прерогативой Госдумы, а не правительства, отметил депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя предложение отказаться от пересылки штрафов за нарушения ПДД в виде писем.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой скорректировать КоАП и оставить возможность получения постановлений о штрафах только через портал «Госуслуг».

Вместе с тем в Госдуме напомнили о полномочиях парламентариев.

«Вопрос только, куда смотрят исполнители этого обращения. Во-первых, любая корректировка КоАП РФ — прерогатива не правительства, а Госдумы. И представители субъектов права законодательной инициативы (в данном случае Москвы и Московской области) представлены в обеих палатах парламента. Во-вторых — «письма счастья» далеко не всегда приходят вовремя. Если вообще приходят», — отметил Нилов в ТГ-канале.

Он напомнил о том, что на рассмотрении Госдумы уже находится законопроект на эту тему — обязать инициаторов делопроизводства по вопросам, связанным с КоАП, немедленно извещать граждан в личном кабинете на портале госуслуг. Правительство РФ дало отрицательный отзыв на законопроект.