Москва, , 17:42 — REGNUM Закон об индексации пенсий работающим пенсионерам будет принят весной, считает депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»).

«Уверен, что закон будет принят этой весной», — написал Шеин в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по повышению пенсий работающим пенсионерам. В «Справедливой России» обратили внимание на то, что новыми поправками к Конституции предусматривается ежегодная индексация пенсий гражданам России.

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