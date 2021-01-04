Москва, , 17:11 — REGNUM На заявление госсекретаря США Майка Помпео о жесткой политике администрации действующего президента США Дональда Трампа в отношении Москвы отреагировало министерство иностранных дел Российской Федерации. Соответствующая запись появилась 4 января на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в социальной сети Twitter.

В сообщении МИД РФ говорится: «Так держать, крутые парни».

Кроме того, дипломаты опубликовали фотографию картины художника Адольфа Нортена «Отступление Наполеона» в ответ на публикацию госсекретаря США Помпео.

Как передавало ИА REGNUM, 3 января госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что по сравнению с другими странами в отношении РФ наиболее жесткую политику проводила администрация Дональда Трампа.

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