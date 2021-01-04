Москва, , 17:12 — REGNUM Решение Лондонского суда отказать в экстрадиции в Соединённые Штаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа достойным системы независимого правосудия, однако Британии ещё предстоит пройти экзамен на независимость после обжалования приговора американской стороной. Об этом 4 января заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев.

Джулиан Ассанж Espen Moe

«То, что Ассанжа не выдали, в целом является решением, достойным системы независимого правосудия, в данном случае — британского», — сказал Косачев журналистам, добавив, что мотивировка судьи, сославшейся всего лишь на склонность Ассанжа к самоубийству, является странной.

Косачев также предположил, что решение Лондонского суда будет обжаловаться американской стороной, и «сколь независимым в конечном счете окажется британское правосудие, нам всем еще предстоит увидеть».

Как сообщало ИА REGNUM, в США Ассанжу предъявлено множество обвинений. В случае попадания Ассанжа в американскую юрисдикцию ему с большой долей вероятности грозит пожизненный срок. В настоящее время он находится в тюрьме строгого режима в Лондоне.

Однако британский суд неожиданно отказал США в экстрадиции Ассанжа. К слову, Ассанж является гражданином Австралии — бывшей британской колонии, которая не порвала тесные связи с метрополией после обретения независимости. В настоящее время он находится в тюрьме строгого режима в Лондоне.

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