Москва, , 17:05 — REGNUM Заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что администрация президента страны Дональда Трампа относилась к России максимально жёстко по сравнению с предшественниками, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 4 января в социальной сети Facebook.

«Да кто вы такие, чтобы баловать Москву? … Была бы ваша воля, или хватило бы у вас духа, вы бы давно проглотили Россию. Ваша гнилая политика, из-под тишка и руками третьих стран, рано или поздно к вам вернётся бумерангом», — считает Самвел А.

Многие комментаторы пришли к выводу, что акцентирование внимания в своей политике на Москве принесла команде Трампа проигрыш на выборах за президентское кресло в Соединённых Штатах.

«Лучше бы на демократов потратили все свои силы. Может и не проиграли бы выборы, пока на Россию всю свою жестокость изливали, а демократы, в итоге, дуранули этих республиканцев», — написал Фарзин Д.

Другие пользователи отметили, что Помпео не искренен в своём высказывании. По их видению, как в администрации президента обстоят дела, на самом деле, никто в медийном пространстве просто так не расскажет.

«Ну, он же не дурак, чтобы все карты раскрывать: кто, как и к кому относится», — поделилась мнение Marina K.

Нашлись и те, кто призвал руководство Российской Федерации дать отпор Соединённым Штатам. Они рассказали, каким образом можно нанести ущерб американцам.

«Надо отказаться от урановой сделки. На коленях приползут», — пишет Олег К.

Напомним, 4 января госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что администрация президента Дональда Трампа относилась к России максимально жёстко по сравнению с предшественниками.