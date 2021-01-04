Скопье, , 16:58 — REGNUM Представители македонского правительства в постоянной коммуникации с руководством Болгарии ищут решение, на основании которого София разблокирует переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 3 января.

Заев ожидает, что спецпредставитель македонского правительства Владо Вучковски продолжит консультации с министрами иностранных дел Северной Македонии и Болгарии Буяром Османи и Екатериной Захариевой.

«В эти непростые времена мы должны следовать европейским ценностями и ответить на вызовы с помощью диалога. Смирение и готовность к сотрудничеству, а не национализм. Обе страны обязаны создать европейское будущее для своих граждан, соблюдая европейские ценности», — заявил Заев в интервью македонскому новостному агентству МИА.

По словам Заева, Северная Македония теряет время от того, что переговоры о присоединении к ЕС все еще не начались из-за позиции Софии, но больше всего из-за всей этой истории с переносом начала переговоров теряет Евросоюз.

«Это удар по фундаментальным принципам Евросоюза», — считает премьер-министр Северной Македонии.

Заев отметил, что его правительство продолжит борьбу за вступление в ЕС, так как граждане страны желают стать частью европейского семейства и жить в стабильном государстве.

«Мы не позволим, чтобы определенные силы угрожали нашей стране. Мы этого не позволим теперь, когда Северная Македония защищена со стороны НАТО», — сказал Зоран Заев.

Напомним, что ранее Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС из-за того, что Скопье не разделяет с Софией взгляды на македонскую историю, культуру и язык.