Москва, , 17:00 — REGNUM Заявление представителей Службы внешней разведки (СВР) Украины, согласно которому ведомство ожидает «вторжения российской армии» в страну, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане вырази свою точку зрения 4 января в социальной сети Facebook.

«Как дети малые, которые нашкодили, а потом боятся от родителей ремешка получить», — пишет Сергей Я.

Многие пользователи назвали абсурдным подобное заявление украинской разведки. По их мнению, если бы Россия действительно собиралась «вторгнуться на Украину», то она сделала бы это уже давно.

«Неужели у России нет больше дел, вы себе дел не найдёте, как думать об этом. Лучше займитесь своими проблемами, у вас их до фига и больше», — написал Жанетта Д.

Некоторые комментаторы отметили, что наблюдают абсолютное безразличие к беспокойству разведки со стороны населения Украины. Пользователи уверены, что проблем у граждан соседней страны настолько много, что возможное «вторжение» людей попросту не пугает.

«Разведка ожидает, а людям по барабану. У них — тарифы, логдаун, кассовые аппараты и корона», — считает Евгения С.

Нашлись и те пользователи, которые сообщили, что считают такие заявления адекватными.

«С другой стороны, наша разведка тоже ожидает подвоха с любой стороны, и уверен, есть планы на случай вторжения с любого направления», — поделился мнением Константин Л.

Напомним, 3 января в Службе внешней разведки Украины предсказали «вторжение российской армии» на территорию страны.