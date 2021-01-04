Киев, , 16:53 — REGNUM Украинский политолог Константин Бондаренко скептически воспринимает публикацию в СМИ материалов, которые якобы указывают на причастность секретных служб Белоруссии к убийству журналиста Павла Шеремета в Киеве летом 2016 года.

Об этом эксперт заявил в своем комментарии 4 января.

Напомним, что ранее сегодня издание «Украинская правда» обнародовало материал, в котором утверждает, что еще в 2012 году секретные службы Белоруссии по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой Шеремета. Издание ссылается на якобы записи разговоров главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008—2012 годах Вадима Зайцева и утверждает, что эти записи были переданы СМИ белорусской оппозицией при посредничестве европейских СМИ.

Бондаренко отмечает, что у него есть ряд вопросов к озвученной версии.

«Во-первых, почему материал обнародовали только сейчас, а не в 2016-м или в 2012-м? Чего ждал сотрудник спецслужб столько лет? Торговался или накапливал в себе оппозиционный потенциал? Во-вторых, чего ждали подчиненные Зайцева целых четыре года? Примерно в то же время, которым датируется запись, Шеремет переехал в Украину. СБУ в 2012 году возглавлял Игорь Калинин, во времена которого одна из наиболее подготовленных спецслужб постсоветского пространства могла совершить теракт на территории Украины без особых проблем», — отмечает в своем анализе Бондаренко.

Также эксперту не верится, что начатый в 2012 году Зайцевым процесс только через четыре года реанимировал новый на тот момент глава КГБ Валерий Вакульчик, который, по мнению Бондаренко, «был полным антиподом своего предшественника и даже играл в либерализм».

Кроме того, подчеркивает политолог, особой оппозиционностью в отношении Лукашенко Шеремет вообще не отличался.

«Одним словом, в то, что Зайцев мог говорить те вещи, которые были озвучены на пленках — верю. В причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета — не верю», — резюмировал Константин Бондаренко.