Минск, , 16:39 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов. Об этом 4 января сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В сообщении говорится, что представители двух стран обсудили международную повестку дня, а также широкий спектр актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества.

«А.Лукашенко и Д. Медведев также обменялись поздравлениями», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 4 января президент Белоруссии Александр Лукашенко во время приема с докладом генерального прокурора республики Андрея Шведа заявил, что Белоруссии в 2021 году «во что бы то ни стало» необходимо «выстоять» и сохранить свой суверенитет.

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