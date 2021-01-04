Москва, , 16:26 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации ответило на слова пока ещё государственного секретаря США Майка Помпео о жестком курсе Вашингтона в отношении Москвы. Ответ был опубликован на официальной странице российского внешнеполитического ведомства в сети микроблогов Twitter.

Ранее Помпео в том же Twitter написал, что ни одна из администраций США якобы не проводила столь жесткий курс в отношении России, как администрация Дональда Трампа.

Российское внешнеполитическое ведомство ответило довольно оригинально: была опубликована фотография картины Адольфа Нортена «Отступление Наполеона».

«Так держать, крутые парни», — гласит подпись под картиной.

Напомним, что практически все американские политики, вне зависимости от партийной принадлежности, выступают с антироссийскими высказываниями различной степени агрессивности.