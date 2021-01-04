Киев, , 15:41 — REGNUM Украинская издание «Украинская правда» сегодня, 4 января, обнародовала материал, в котором утверждает, что еще в 2012 году секретные службы Белоруссии по приказу Лукашенко обсуждали возможность подорвать взрывчаткой журналиста Павла Шеремета, убитого в итоге летом 2016 года.

Издание ссылается на якобы записи разговоров главы Комитета госбезопасности Белоруссии в 2008—2012 годах Вадима Зайцева, и утверждает, что эти записи были переданы СМИ белорусской оппозицией и проектом «Беларусский народный трибунал», при участии издания EUobserver.

Украинское СМИ сообщает, что на записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ «Альфа» в Минске.

В том числе, говорится в материале, на записи обсуждается способ убийства Павла Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать — «ни рук, ни ног не соберут» — причем сделать это так, чтобы убийство это стало публичным сигналом и воздействовало на сознание людей.

Также СМИ сообщает, что имеет в своем распоряжении документы слежения за Павлом Шереметом.

Представители правительства Украины и силовых ведомств информацию «Украинской правды» по состоянию на первую половину дня не комментировали.

Политолог Виталий Бала обращает внимание, что теперь власти Украины оказались в непростом положении, поскольку уже найдены подозреваемые в подрыве Шеремета и сейчас продолжается судебный процесс по этому делу.

«Если информация правдива и впоследствии именно спецслужбы осуществили подрыв автомобиля Павла Шеремета, то ситуация для всех участников «пресс-шоу» 12 декабря 2019 года (пресс-конференция при участии президента Зеленского, главы МВД Авакова и ряда других высокопоставленных силовиков, на которой огласили имена подозреваемых — ИА REGNUM) будет очень плохой, мягко говоря», — отмечает эксперт.

«Хотя есть большая вероятность, что при действующей власти в Киеве никто не понесет ответственности — ни уголовной, ни политической. Но в любом случае, теперь дело Павла Шеремета приобретает еще больший резонанс и для действующей власти он является отрицательным. Такой неприятный «подарочек» Зеленскому практически на Новый год будет очень трудно проигнорировать», — заявил также Бала.

ИА REGNUM напоминает, что журналист Павел Шеремет погиб ранним утром 20 июля 2016 года в результате взрыва своего автомобиля в центре Киева.

В декабря 2019 года стало известно о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета. Организатором теракта называется музыкант Aндрей Антоненко, исполнителем — врач Юлия Кузьменко, также в деле фигурирует еще ряд подозреваемых, большинство из которых участвовало в боевых действия в Донбассе или занималось волонтерской деятельностью. Силовики считают, что основной версией преступления является стремление обвиняемых к дестабилизации ситуации в стране.

Также стоит отметить, что в нынешний момент сохраняются крайне напряженные отношения между Киевом и Минском, и обнародованная информация вряд ли будет способствовать их возможной стабилизации.