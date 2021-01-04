Тбилиси, , 15:43 — REGNUM Депутаты парламента Грузии 4 января проголосовали за лишение депутатских полномочий лидера оппозиционной партии «Альянс патриотов» Ирмы Инашвили и двух её соратников: Георгия Ломия и Гочи Тевдорадзе. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Все трое «патриотов» подали в конце декабря заявления о сложении полномочий. Вместо них мандаты переходят к находящимися следующими в партийном списке представителям «Альянса». Депутатами могут стать, если не откажутся, Гела Микадзе, Нана Девдариани и Фридон Инджия.

Стоит отметить, что Автандил Енукидзе, который в ходе выборов прошел в парламент от партии «Альянс патриотов», в заседаниях парламента не участвует, но отказался сдавать свой мандат.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии объявили прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными», а все представители от оппозиции, получившие право на депутатские мандаты, объявили бойкот парламенту. Заседания парламента проводят только члены правящей партии «Грузинская мечта».

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