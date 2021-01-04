Тбилиси, , 15:42 — REGNUM Депутаты парламента Грузии работают над законопроектом об амнистии и в скором времени утвердят его. Об этом, как сообщает пресс-служба парламента, сказал спикер законодаельного органа Арчил Талаквадзе, выступая 4 января на пленарном заседании.

«Мы в ближайшие дни примем и утвердим этот законопроект. Примем решение в связи с амнистией, в той идеальной точке, при которой идеально будут соблюдены, с одной стороны, безопасность общества, а с другой — принципы гуманности», — сказал Талаквадзе.

Законопроект об амнистии уже принят парламентом в первом чтении. Планируется, что под неё смогут попасть лица, которые отбывают наказание не за тяжкие преступления.

Стоит отметить, что, согласно первоначальному тексту проекта закона, предполагалось выпустить из тюрем около 800 человек. Позже у депутатов появились предложения расширить этот список.