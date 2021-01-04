Телави, Грузия, , 14:50 — REGNUM Серию протестных акций под названием «Марш свободы» начали проводить в Грузии, в крае Кахетия сторонники оппозиционных партий 4 января. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, марши прошли в Сагареджо и Гурджаани, после чего протестующие отправились в Кварели. Они требуют от властей провести досрочные выборы и выпустить из заключения представителей оппозиции, которых в оппозиционной среде называют «политзаключенными».

"Они не отпускают даже политзаключенных, а только увеличивают их список. Поэтому протест продолжается», — сказал один из участников акции журналистам.

Сообщается, что акцию планируется завершить сегодня в административном центре Кахетии, Телави.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры оппозиционных политических партий в Грузии объявили прошедшие в октябре и ноябре 2020 года парламентские выборы «сфальсифицированными», а все представители от оппозиции, получившие право на депутатские мандаты, объявили бойкот парламенту. Их сторонники с ноября прошлого года постоянно проводят акции протеста.

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