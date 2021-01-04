Сургут, Югра, , 13:58 — REGNUM В Сургуте (Югра) на сегодняшний день на кресло главы города претендует 41 кандидат. Прием заявлений продлится до 12 января, сообщают СМИ.

Сейчас в списке претендентов на должность градоначальника значатся предприниматели, представители крупных компаний, многодетные мамы, врачи и безработные. Конкурсной комиссии предстоит определится с наиболее достойными кандидатами и представить перечень гордуме. Депутаты должны принять окончательное решение 18 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пост главы Сургута стал вакантным после того, как Вадим Шувалов пошел на повышениев правительство ХМАО. Он руководил городом в 2016—2020 годы.

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