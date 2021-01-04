Москва, , 14:51 — REGNUM Российские военные следователи переквалифицировали уголовное дело по факту гибели военного вертолета Ми-24 на границе Армении и Азербайджана на статью «Умышленное убийство двух или более лиц» (статья 105 УК). Об этом со ссылкой на собственный источник 4 января сообщает информационное агентство Интерфакс.

«Уголовное дело, которое первоначально было возбуждено по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности) переквалифицировано на более тяжкую статью — ч.2 ст. 105 (умышленное убийство двух или более лиц)», — сообщил источник.

По информации источника, если в первом случае предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, то во втором случае предусмотрено наказание вплоть до пожизненного заключения. Источник также добавил, что принятое решение стало результатом следственно-оперативных действий в рамках уголовного производства.

Он также указал на то, что изначально следователи должны были возбудить уголовное дело по статье, «по которой обычно расследуются подобные происшествия», несмотря на всю кажущуюся очевидность преступления. «А затем уж собрать материалы для более точной квалификации деяния, что и было сделано», — добавил он.

Источник также затруднился оценить сроки проведения следствия, отметив определенные сложности, связанные с тем, что подозреваемые находятся на территории другого государства. Расследованием по информации источника занимаются военные следователи, которые базируются на российской базе в Гюмри (территория Армении).

Напомним, российский военный вертолет Ми-24 был сбит вооруженными силами Азербайджана 9 ноября 2020 года в 18:30 по местному времени. Официальный Баку назвал это трагической ошибкой. Посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы, комментируя гибель российского вертолета, сослался на военные обстоятельства.