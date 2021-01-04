Тбилиси, , 14:00 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария поздравил патриарха Грузинской православной церкви (ГПЦ) Илию Второго с 88-летием. Поздравление глава грузинского правительства опубликовал 4 января на своей странице в соцсети в Facebook.

«С любовью и огромным уважением поздравляю католикоса-патриарха всея Грузии, святейшего и блаженнейшего Илию Второго с днем рождения. Неизмеримы его заслуги в укреплении духовности, сохранении исторической уникальности и традиций грузинского народа», — написал Гахария.

По его словам, наибольший вклад глава ГПЦ внес в дело восстановления церквей, а также способствовал просвещению жителей страны.

Стоит отметить, что Илия Второй возглавляет Грузинскую православную церковь с 1977 года. Во время конфликтов в стране он неоднократно выступал в качестве посредника между противоборствующими сторонами.