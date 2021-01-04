Киев, , 13:39 — REGNUM В Полтавской области Украины протестующие граждане перекрыли одну из ключевых трасс страны «Киев-Харьков», требуя снизить тарифы на газ.

Об этом сегодня, 4 января, сообщила пресс-служба полиции Полтавской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, в акции протеста приняли участие жители ряда сел Оржицкого и Пирятинского районов Полтавской области.

В общей сложности, по данным силовиков, в перекрытии трассы участвовали около 300 человек, которые двигались по пешеходному переходу, не создавая препятствий для транспортных средств.

Полиция не уточняет, чем завершилась акция протеста и сколько она продолжалась.

ИА REGNUM напоминает, что в конце декабря стало известно, что «Нафтогаз» в очередной раз повысил цену на газ для своих клиентов — на 14% с января 2021 года. Вместе с тем, по мнению ряда политиков и большинства экспертов, объективных причин для подорожания газа сейчас нет.

28 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил и.о. министра энергетики Юрию Витренко и Антимонопольному комитетому Украины провести аудит составляющих цен на газ для населения и проверить таким образом обоснованность заявленных тарифов.