4 января 2021 | Время чтения 1 мин

Анатолий Кошкин, , 14:55 — REGNUM Одна из центральных газет Страны восходящего солнца «Иомиури симбун» сообщает, что японские власти вознамерились создать к началу нового финансового года, который здесь стартует 1 апреля, карту растений островов южной части Курильской гряды. При этом не скрывается, что таким образом «правительство намерено продемонстрировать миру принадлежность этой территории Японии».

Курильский бамбучник (сс) Кирилл Уютнов

Предполагается, что Япония создаст карту растительного покрова с помощью информации со спутников, передает ТАСС со ссылкой на газету. Ранее страна уже делала так по спорным территориям с Китаем и Южной Кореей. Однако, судя по жесткой позиции правительств этих стран, решительно отстаивающих исторически им принадлежащие территории, на Пекин и Сеул эти электронные гербарии впечатления не произвели. Да и в мире о каких-либо откликах, тем более выгодных японцам, не сообщалось.

Едва ли вызовут отклики подобные японские «придумки» и в нашей стране, да и за рубежом. Разве что иронические. С таким же успехом, собрав российские васильки да лютики, могут на основании того, что они растут и, например, в Польше или в Латвии с Эстонией, выдвигать территориальные претензии любые сопредельные государства.

Горячий ключ на острове Кунашир (сс) Khakhaev Vladimir

Ранее доводилось слышать от японцев, что, дескать, и птицы на Курилах «японские», а потому… острова надо поскорее отдать. Не исключаю, что и этот «довод» пойдет в ход. А там недалеко и до бабочек с жучками.

Надо отдать должное упорству (правда, подчас переходящему в упрямство) японцев, которые, поставив перед собой цель, добиваются ее всеми мыслимыми и немыслимыми способами и методами. Даже тогда, когда вопросы в принципе нерешаемы. Вот и сейчас, кого японские власти стремятся убедить в принадлежности Курил Японии с помощью полученных со спутников образцов растительности этих российских островов? Кого с помощью гербариев мобилизуют на продолжение «борьбы за «северные территории»? Видимо, те 88,2% японцев, которые отвечают, что не верят в способность своего правительства «вернуть» острова в состав Японии.