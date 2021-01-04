Анатолий Кошкин, 4 января 2021, 14:55 — REGNUM Одна из центральных газет Страны восходящего солнца «Иомиури симбун» сообщает, что японские власти вознамерились создать к началу нового финансового года, который здесь стартует 1 апреля, карту растений островов южной части Курильской гряды. При этом не скрывается, что таким образом «правительство намерено продемонстрировать миру принадлежность этой территории Японии».
Предполагается, что Япония создаст карту растительного покрова с помощью информации со спутников, передает ТАСС со ссылкой на газету. Ранее страна уже делала так по спорным территориям с Китаем и Южной Кореей. Однако, судя по жесткой позиции правительств этих стран, решительно отстаивающих исторически им принадлежащие территории, на Пекин и Сеул эти электронные гербарии впечатления не произвели. Да и в мире о каких-либо откликах, тем более выгодных японцам, не сообщалось.
Едва ли вызовут отклики подобные японские «придумки» и в нашей стране, да и за рубежом. Разве что иронические. С таким же успехом, собрав российские васильки да лютики, могут на основании того, что они растут и, например, в Польше или в Латвии с Эстонией, выдвигать территориальные претензии любые сопредельные государства.
Ранее доводилось слышать от японцев, что, дескать, и птицы на Курилах «японские», а потому… острова надо поскорее отдать. Не исключаю, что и этот «довод» пойдет в ход. А там недалеко и до бабочек с жучками.
Надо отдать должное упорству (правда, подчас переходящему в упрямство) японцев, которые, поставив перед собой цель, добиваются ее всеми мыслимыми и немыслимыми способами и методами. Даже тогда, когда вопросы в принципе нерешаемы. Вот и сейчас, кого японские власти стремятся убедить в принадлежности Курил Японии с помощью полученных со спутников образцов растительности этих российских островов? Кого с помощью гербариев мобилизуют на продолжение «борьбы за «северные территории»? Видимо, те 88,2% японцев, которые отвечают, что не верят в способность своего правительства «вернуть» острова в состав Японии.