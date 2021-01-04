Киев, , 13:30 — REGNUM Комитет избирателей Украины проанализировал посещение парламентскими фракциями и депутатскими группами пленарных заседаний Верховной Рады в 2020 году.

Соответствующий анализ организация опубликовала сегодня, 4 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

В документе отмечается, что главными прогульщиками Рады стали народные депутаты депутатской группы «За будущее» — в среднем в течение года на пленарные заседания приходили только 46% ее представителей. Лидерами по посещениям Рады в течение 2020 года стали народные депутаты «Европейской солидарности» Порошенко с результатом 72%.

Комитет информирует, что у народных депутатов «Оппозиционной платформы — За жизнь» показатели регистрации составили 53% депутатов, у «Батькивщины» Тимошенко — 56%», у депутатов группы «Доверие» — 67%, фракции «Голос» — 68%, у «Слуги народа» — 71%.

Вместе с тем глава организации Алексей Кошель отдельно подчеркнул, что в 2020 году на показатели посещения Верховной рады объективно повлияла ситуация с коронавирусом, и напомнил, что юридически за пропуск пленарных заседаний парламента без уважительных причин предусмотрены финансовые штрафы.

ИА REGNUM напоминает, что депутаты Рады выходят с новогодних каникул 11 января, но при этом по 22 января предусмотрена работа исключительно в комитетах, комиссиях, фракциях (группах). Лишь одна неделя в январе — с 25 по 29 января будет пленарной. Столь специфический график работы Рады связан с тем, что с 8 по 24 января в стране будет введен тотальный локдаун.